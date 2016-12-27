У Дніпрі зупинки обладнають обігрівачами

У Дніпрі для більш комфортного очікування транспорту оновлені зупинки, на яких вже є безкоштовний Wi-Fi, пунктом підзарядки мобільних і кнопка виклику поліції, обладнають ще й обігрівачами UFO.

Про це повідомляють у мерії Дніпра.

"Щоб зробити очікування транспорту більш комфортним, оновлені зупинки обладнають обігрівачами UFO", - йдеться в повідомленні.

Перші два зупинкові комплекси нового покоління вже встановили. Замість звичайних зупинок громадського транспорту там тепер справжній інноваційний майданчик з безкоштовним Wi-Fi, пунктом підзарядки мобільних пристроїв і кнопкою виклику поліції.

Біля зупинок встановлені урни для сміття, які виконують додаткову функцію "відбійників" – вони можуть частково загальмувати транспортний засіб у разі некерованого наїзду. Для мощення на зупинках використано "тактильну" плитку, яка допомагає орієнтуватися людям зі слабким зором.

"Зупинкові комплекси за моїм дорученням запроектували у профільних департаментах. Завдання таке: ми хочемо наступного року встановити в місті близько сотні зупинкових комплексів з однаковим дизайном і функціоналом. Це мінімізує витрати", – каже мер міста Борис Філатов.

Розмір і особливості кожного ко мплексу залежатимуть від пасажиропотоку в різних частинах міста.

Нагадаємо, що в Дніпрі презентували спецавтомобілі для перевезення безпритульних тварин.