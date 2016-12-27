У Львові Савченко представила свою громадську платформу

Презентація ГП РУНА (рух, реформи, революція українського народу) відбулася під час прес-конференції на тему «Концепція системних змін України як унітарної децентралізованої республіки» у львівському «Прес-клубі».

Учасниками заходу, крім Героя України, були екс-депутат Львівської міської ради (до слова, екс-бютівець, як і Савченко, тільки на місцевому, львівському, рівні), тепер – представник експертної групи "Народний суверенітет" Теодор Дяків та сотник 26-ої сотні самооборони Майдану, отаман ГО "Українське козацьке військо" Назар Мухачов.

«Вирвавшись із в’язниці, я побачила, що система, яка на даний час встановилася в Україні, знищила і знівечила всі цінності всі цінності майдану, – розпочала зустріч Савченко. – 2 серпня я дала прес-конференцію, в якій назвала 5 пунктів справжньої нової зміни системи – те, за що дійсно стояв Майдан, і те, що дасть зміни для України. Ці пункти залишилися не почуті журналістами, але почули їх деякі люди – люди, яких я закликала доєднуватися до того, щоб дійсно змінити і виписати зміну системи, виписати її правильно».

Власне, такими, сказала Савченко, є молоді люди Теодор Дяків і Назар Мухачов.

Також нардеп наголосила, що платформа РУНА не є політичною партією.

«Партія у нас з’явиться тоді, коли це буде потрібно», – наголосила Надія Савченко.

«РУНА, – сказала Надія Вікторівна, – це рух українського народу, активних, мислячих українців. Це реформи українського народу заради зміни системи, справжньої зміни системи. Це революція українського народу як виняткова вимога Революції Гідності… Зміни в системі повинні відбутися не в обличчях, а в тому, що люди повинні донести і куди люди повинні спрямувати владу для того, щоби не було більше відхилень і щоби реалізувати те право українця, право жити так, як відчуває автентично його душа… Так, як українці пам'ятають це із часів вільного створення України».

На думку Теодора Дяківа, стан політичної та економічної системи в Україні не відповідає сутності статей 5 і 13 Конституції України, згідно з якими джерелом влади є народ, а всі наявні ресурси є його власністю. « Насправді зараз держава домінує над суспільством, чиновники – над громадянином та 90 відсотків промисловості сконцентровано в руках олігархів, через що в Україні просто неможливо провести реформи. Натомість переважає подвійна мораль та корупція в усіх сферах життя», – зазначив Т. Дяків.

За його словами, проблемою сьогоднішнього устрою України є доступ депутата і чиновника до всіх видів ресурсів у поєднанні з безконтрольністю і безкарністю, а структура держави організована так, що представницькі і виконавчі органи влади самі формують інші державні структури, які мають завданням контролювати своїх фундаторів. «На стосунки між ними суспільство не має жодного впливу. Тобто суспільство за своїм характером є республіканським, а влада – з 1654 року і донині – представляє колоніальну адміністрацію і функціонує за типом азійської середньовічної деспотії».

Не оминула Надія Савченко й питання фінансування платформи РУНА, позаяк, за її словами, багато є «перебріхувань» загалом щодо проекту та того, звідки на нього гроші. Нардеп поінформувала: «У нас є два відкритих рахунки. Один зареєстрований на мене, його відкрила моя сестра, коли я ще сиділа у в’язниці. Другий відкритий на громадську організацію».

Пояснила п. Савченко, й чому представлення ГП РУНА відбулося у Львові, а не в Києві – через хворобу Теодора Дяківа.

На інші питання, які не стосувалися створення громадської платформи, зокрема – про звільнення за ініціативи нардепа з полону двох жінок, Савченко відмовилася відповідати.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА