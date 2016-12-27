У Маневичах на Волині завершився рік заміни вікон і дверей у школах району

Майже три з половиною мільйони гривень витратили у Маневицькому районі, замінивши понад 520 вікон і до сорока дверних блоків у школах. За один рік, що минає, зробили більше, ніж за всі роки Незалежності України.

Голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк каже, що це – не кошти батьків чи благодійників, а кошти місцевого і державного бюджетів. Невелику частку становлять ПРООНівські ресурси. Вікна і двері замінено повністю або частково у кожній четвертій школі району.

«Коли майже 2 роки тому сказав директорам шкіл "відмовтесь від батьківських внесків і поступово ми все спільно будемо вирішувати», то був загальний скепсис», - пригадує Андрій Линдюк. На питання, де взялися гроші у районному бюджеті, розповідає, що в цьому році отримали дуже суттєве перевищення дохідної частини. Добре спрацювали лісогосподарства, успішно нарощує експорт м’ясної продукції підприємство «Баффало» (навіть у Єгипет), як ніколи раніше має багато замовлень підприємство в установі виконання покарань (простіше кажучи, маневицькій колонії), вдається переконувати виходити з тіні підприємців, а це все доходи у місцевий бюджет. Маневицький район не газифікований, проте вже другий рік у районі мають змогу скорочувати витрати на опалення закладів освіти і значною частиною завдяки й тому, що енергоощадні вікна та двері допомагають зберігати тепло в приміщеннях, їх можна зігрівати менше.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк