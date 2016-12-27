У Марганці виставили на продаж бібліотеку №2, в яку інвестовані гроші з фонду Білла Гейтса

У місті Марганець Дніпропетровської області виставили на продаж бібліотеку №2, в яку були інвестовані гроші з фонду Білла Гейтса. Приміщення бібліотеки вирішили продати, адже воно добротне і розташоване у гарному місці, тож коштує недешево.

А власне бібліотека, вважає влада Марганця, - не рентабельна, навіть якщо вона має 3600 читачів, а серед них - 600 дітей і 1000 – молодь, пише "УМ".

Сталося все дуже швидко. "Директора бібліотеки, заслуженого працівника культури України повідомили, що бібліотеку продають у листопаді, а закрили вже в цей вівторок", - повідомляє Лариса Головко, провідний спеціаліст Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва в Запоріжжі, яка стежить за ситуацією.

Бібліотекарі разом з читачами намагалися врятувати заклад, який обслуговує три райони Марганця 26 років.

1 грудня відбулася сесія Марганецької міської ради і тоді 1 голос врятував бібліотеку від закриття.

"20 листопада 2016 року мер міста Марганець Олена Жадько, яка представляє "Опозиційний блок", винесла питання продажу будівлі бібліотеки №2 на голосування, і більшість депутатів Марганецької міської ради проголосувала за її закриття. На тій же сесії мер міста і 18 депутатів проголосували за підвищення собі заробітної плати удвічі та виписали новорічну премію в розмірі 100% від зарплати", - йдеться у повідомленні голови Творчого об’єднання дитячих письменників НСПУ Марії Морозенко у Facebook.

У свою чергу, активісти опублікували відкрите звернення до Міністра культури України скасувати ганебне рішення та вибачитись перед бібліотекарями, адже "чимало авторів та громадських активістів власним коштом, і ось уже постійно, поповнюють бібліотечні фонди на сході країни - натомість на місцях спостерігається ганебна практика знищення українських закладів культури".