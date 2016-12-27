У Миколаєві представили фотовиставку з "Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро"

Миколаївський журналіст Анатолій Білоножко представив на суд глядачів 40 унікальних фотографій видатних спортсменів сучасності, серед яких гідне місце займають миколаївські спортсмени шаблістка Ольга Харлан, стрибуни у воду Ілля Кваша та Олена Федорова, велогонщик Андрій Гривко, спортсменка Олена Буряк, стрибунка у висоту Оксана Окунєва.

«Для мене ці «Олімпійські ігри» сьомі за рахунком. Я працював фотографом і після кожних ігор привозив різні фото. Ті ігри, які були проведені в Південній Америці, за півстоліття були найважчими в моральному плані і для спортсменів, і для тренерів, і для глядачів, оскільки було багато екстремальних умов і непередбачених обставин. На цю Олімпіаду з'їхалися найсильніші спортсмени планети. Я отримав море задоволення. Було, що зняти. Світ був задоволений виступами спортсменів. Виступ Ольги Харлан (ред. - фехтування) порадував ... Миколаївська область виступила більш ніж гідно. Серед усіх областей України Миколаївщина посіла третє місце за отриманими медалями і кількості паралімпійців, які брали участь. Ми можемо пишатися нашими спортсменами», - поділився враженнями Анатолій Білоножко.

Виставка підготовлена ​​за підтримки відділу з питань фізичної культури і спорту Миколаївської облдержадміністрації, регіонального відділення НОК України в Миколаївській області, Агентства розвитку Миколаєва.

Після урочистого відкриття виставки перші особи міста і області нагородили учасників «Олімпійських ігор» і вибрали кращих спортсменів Миколаївської області. Ними стали Ольга Харлан та Ілля Кваша.

У номінації «Сильні духом» лауреатами стали:

Цвєтов Ігор (майстер спорту України міжнародного класу, двічі Чемпіон Паралімпійських ігор з легкої атлетики).

Бойко Геннадій (заслужений майстер спорту України з плавання, дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор з плавання, тричі Чемпіон Європи з плавання).

Гриненко Богдан (майстер спорту України міжнародного класу, на Паралімпійських іграх він завоював медалі усіх сортів: золоту, срібну і бронзову).

Переможцем номінації «Сильні духом» визначено Геннадій Бойко.

Варто відзначити, що в Ріо-де-Жанейро Миколаївщину представляли 437 спортсменів, 146 спортсменів основного складу, 136 кандидатів і 155 - резерв. Миколаївській області щороку приносять спортивні бали такі види спорту як фехтування, стрибки в воду, бадмінтон, боротьба греко-римська, веслування на байдарках.

Алевтина ДОБРОВОЛЬСЬКА, Миколаїв