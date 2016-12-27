У Південній Кореї через скандал довкола президента розкололася правляча партія

У Південній Кореї близько чверті депутатів партії влади Saenuri оголосили про свій вихід з її лав. 29 депутатів створюють власну політичну силу - "Нову консервативну партію", пише інформагенція dpa з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Тепер провладна фракція має лише 99 із 300 депутатів парламенту і стала другою за величиною парламентською фракцією.

Причиною розколу в партії влади став імпічмент президента Пак Кин Хє. Депутати-розкольники критикують колег, які залишилися лояльними до президента, за втрату довіри народу.

Нагадаємо, 8 грудня законодавці Південної Кореї проголосували за запуск процедури імпічменту президента країни Пак Кин Хє через корупційний скандал.