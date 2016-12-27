У сенаті Румунії пригрозили президенту імпічментом

У Румунії представники правлячої коаліції не виключають початку процедури імпічменту після відмови президента Клауса Йоханніса призначити кандидатом у прем'єр-міністри Севіль Шайдех.

Про це на брифінгу в Бухаресті повідомили лідер соціал-демократів, голова Палати депутатів Лівіу Драгня і керівник Альянсу лібералів і демократів, спікер Сенату Келін Попеску Теричану, передає Укрінформ.

"Після детального аналізу рішення президента ми не знайшли жодних конституційних підстав, які могли б слугувати приводом для відмови в призначенні кандидатом на посаду прем'єра пані Севіль Шайдех. Ми вважаємо, що президент має на меті розв'язати в країні політичну кризу. Ми уважно проаналізуємо ситуацію, що склалася, і якщо дійдемо висновку, що необхідно почати процедуру імпічменту президенту, то ухвалимо це важке для країни рішення", - відзначив Драгня.

Керівник соціал-демократів також звинуватив президента в порушенні Конституції, згідно з якою глава держави зобов'язаний призначити на посаду голови уряду запропоновану парламентською більшістю кандидатуру.

У свою чергу голова Сенату Келін Попеску Теричану назвав рішення президента "неповагою до румунських виборців, більшість яких проголосували на парламентських виборах за представників нинішньої парламентської коаліції".

Про своє рішення з приводу того, чи буде висунутий інший кандидат на посаду прем'єра, соціал-демократи і Альянс лібералів і демократів оголосять у середу, 28 грудня.

Раніше президент Румунії Клаус Йоханніс відкинув пропозицію соціал-демократів призначити кандидатом на посаду прем'єра Севіль Шайдех, запропонувавши правлячій коаліції висунути іншого кандидата.