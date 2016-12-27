У США померла астроном Віра Рубін, яка допомогла відкрити "темну матерію"

У США померла астроном Віра Рубін, чиї дослідження обертання галактик привели вчених до розвитку теорії "темної матерії". Про те, що жінка померла на 88-у році від природних причин повідомив її син, передає AP.

За свої дослідження Віра Рубін здобула багато нагород, зокрема стала другою в історії жінкою-астрономом, яку обрали до Національної академії наук США.

Водночас багато хто дивувався, чому їй так і не вручили Нобелівську премію.

У 1974 році вона виявила, що зірки на краю галактик рухаються швидше, ніж до цього вважалося. За розрахунками гравітації, які використовували лише видиму матерію галактик, ці зовнішні зірки мали б рухатися повільніше.

Щоби пояснити її дослідження у світлі законів гравітації вчені припустили, що існує матерія, яку ми не можемо побачити і назвали її "темною матерією". Це невизначений вид матерії, на який припадає близько 27% всієї маси та енергії всесвіту.

У 1993 році вона отримала Національну наукову медаль США - американську державну нагороду за видатний вклад в області наук, яку присуджує президент.