У США створили найтонший у світі електричний провід

Міжнародна група вчених Стенфордського університету створили найтонший у світі електричний провід, повідомляє Nature Materials.

Для цього вчені використовували діамантозоїди - найменші структурні одиниці кристалічної решітки діаманту.

Провід товщиною всього 3 атоми складається з двох частин - та, яка проводить, та ізолюючої. Провідник утворюють халькогеніди - сполуки сірки та міді, ізолюючу - діамантозоїди.

Автори дослідження акцентують увагу на розмірах проводу і відзначають, що одно- і двомірні матеріали мають низку властивостей, що відрізняють їх від об'ємних.

На думку вчених, їх розробка може бути корисна в оптоелектроніці, надпровідниках і при створенні матеріалів, що генерують електроенергію. Діамантозоїди вже знайшли застосування в електронних мікроскопах і маленьких електронних пристроях.