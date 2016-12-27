У святковому ефірі "Еспресо" покажуть концерти українських гуртів та документалістику

Телеканал "Еспресо" підготував святковий ефір на Новий Рік та Різдво. Канал покаже своїм глядачам концерти українських гуртів та документальні фільми.

У суботу, 31 грудня, за півгодини до Нового Року розпочнеться святковий випуск програми "Культ: Еспрес з Марією Бурмакою". Далі ефір продовжить Новорічна ніч на "Еспресо": підбірка кращих концертів українських виконавців "Мегаконцерт Дзідзьо", ТНМК&Схід Side-Jazzy, концерт "Джамала. Подих" , Концерт "Best songs of СКАЙ".

З 1 по 6 січня о 22:30 "Еспресо" покаже шестисерійний документальний серіал "Прощавайте, товариші". Фільм-сага про епічне падіння найпотужнішої імперії 20 століття - Радянського Союзу знятий лауреатом премії PEN/AWARD за свободу слова, другом загиблого Олександра Литвиненка - режисером Андрієм Некрасовим на замовлення франко-німецького телеканалу АРТЕ.

У перший день нового року о 23:30 вийде ще один документальний фільм "Служба безпеки ОУН. Зачинені двері" - д/ф до дня народження Степана Бандери. З 5 по 8 січня на "Еспресо" також вийде низка документальних фільмів: "Українські шерифи" (5 січня о 21:00), "Париж Акбар" до річниці розстрілу Шарлі Ебдо (7 січня о 20:00), "Добровольці Божої Чоти" (8 січня о 23:30).

У переддень Різдва о 20:30 в ефірі "Еспресо" - концерт "LvivMozArt". Святвечір глядачі продовжать з концертом Павла Табакова "Різдво для двох" (6 січня о 23:30).