У Туреччині НС буде продовжено після 19 січня, - заступник прем'єра

Надзвичайний стан, який Туреччина оголосила після невдалої спроби державного перевороту в липні, буде продовжуватися до тих пір, поки це необхідно.

Про це заявив заступник турецького прем'єр-міністра Нуман Куртулмуш, відповідаючи на запитання про те, чи буде скасовано надзвичайний стан, передає Turkish Minute.

Куртулмуш заявив, що хоча уряд хотів би завершити його до проведення референдуму на початку 2017 року, проте таке рішення не було прийнято.

За його словами, надзвичайний стан було оголошено для того, щоб вести боротьбу з терористичними організаціями.

Надзвичайний стан було оголошено на три місяці після 21 липня. Після цього він був продовжений ще на три місяці з 19 жовтня.

Офіційно надзвичайний стан у Туреччині закінчується 19 січня 2017 року.