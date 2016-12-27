Україна отримала другий транш фінансової допомоги ЄС, - Мінфін

Україна отримала другий транш фінансової допомоги ЄС у сумі 55,125 млн євро згідно Угоди про фінансування, укладеної між урядом України та Європейською Комісією у 2014 році, передає УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.

“Зазначені безоплатні та безповоротні ресурси було надано Україні за результатами проведення Європейською Комісією оцінки впровадження Україною реформ у сферах боротьби з корупцією, поліпшення системи державних закупівель, покрашення прозорості та підзвітності у сфері управління державними фінансами, реформи сфери державного управління, реформування системи надання адміністративних послуг, впровадження конституційної реформи і гармонізації виборчого законодавства та законодавства щодо фінансування політичних партій”, — сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що еквівалент зазначених коштів у національній валюті, як і кошти першого траншу, спрямовується на фінансування видатків загального фонду державного бюджету України.

“Отримання зазначеної фінансової допомоги ЄС є черговим кроком у напрямі поглиблення співробітництва між Україною та Європейським Союзом”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що перший транш у сумі 250 млн. євро було отримано Україною у липні 2014 року. Отриманий другий транш у сумі 55,125 млн євро є другим і заключним, що надається в рамках вказаного міжнародного договору з ЄС.