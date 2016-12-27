Україна подасть до СОТ третій позов проти РФ

Україна на початку 2017 року подасть третій позов до Світової організації торгівлі проти Росії через обмеження імпорту української продовольчої та промислової продукції.

Про це заявила торговий представник України Наталія Микольська, повідомляє УНІАН.

"Ми закінчуємо процедуру збирання доказової бази щодо імпорту до Російської Федерації українських продовольчих товарів та інших промислових товарів і збираємося подати цей позов на початку наступного року", – сказала вона.

При цьому Микольська зазначила, що Мінекономрозвитку використовуватиме всі доступні інструменти міжнародного права для усунення бар'єрів у торгівлі.

"Ми будемо використовувати СОТ та інші майданчики для того, щоб усувати бар'єри в торгівлі для українських товарів.

Світ цього року, і ми думаємо, що наступного року ця ситуація не поліпшиться, переходить у тренд протекціонізму, використання різних дозволених, заборонених і так званих "сірих" заходів захисту національних товаровиробників", – наголосила торгпред.