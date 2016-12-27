"Укрзалізниці" дозволили підвищити тарифи, - Балчун

Тарифний комітет Міністерства інфраструктури дозволив "Укрзалізниці" підвищити тарифи.

Про це повідомив голова правління підприємства ПАТ "Українська залізниця" Войцех Балчун під час підсумкової прес-конференції, передає "УНН".

"Тарифний комітет Міністерства інфраструктури минулого тижня затвердив наша пропозиція підвищення тарифів, за це ми йому дуже вдячні і дуже розраховуємо, що дискусії про фінплані ми закінчимо на цьому тижні", - сказав Балчун.

Він зазначив, що фінплан "Укрзалізниці" на 2017 рік ґрунтується на великій інвестиційній програмі – у цьому році 5 млрд грн, в 2017 році - більше 27 млрд грн на рухомий склад та модернізацію інфраструктури.

Також Балчун додав, що "Укрзалізниця" в грудні знайшла компроміс з власниками євробондів.

"У нас постійно залишається проблема з історичними боргами. "Укрзалізниця" перебуває у стані технічного дефолту. Можливо, це складне економічне поняття, але ми змушені реструктурувати наші борги, бо якщо ми цього не зробимо, то буде проблема з оплатою наших єврооблігацій на 500 млн євро", - сказав він.

Нагадаємо, що Порошенко затвердив зміни щодо нових податків для малого бізнесу.