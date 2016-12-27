Унаслідок тайфуну на Філіппінах загинули щонайменше 6 людей

Унаслідок тайфуну "Нок-Тен", що пронісся філіппінськими провінціями Албай та Кесон, загинули щонайменше 6 людей. Про це повідомили представники місцевої влади.

У провінції Албай загинули 3 людей, серед загиблих - подружжя похилого віку, інформує агентство dpa. Крім того, стихія змусила понад 380 тисяч громадян залишити домівки та переховуватися в спеціальних сховищах.

Пориви сильного вітру та рясні опади призвели до значних руйнувань і пошкоджень ліній електропередач, що відрізало багато домівок від електропостачання. Водночас зсуви ґрунту та падіння дерев заблокували чимало доріг. Вітер, швидкість якого іноді сягала 225 кілометрів на годину, також зруйнував велику кількість будівель та завдав значної шкоди сільськогосподарським угіддям.

Через стихію понад 12 тисяч пасажирів суден змушені були пересидіти в портах, адже кораблі не виходили в море. В аеропортах були скасовані чи перенесені більш ніж 300 рейсів, повідомляє інформаційна агенція AP.

Щороку Філіппінами проносяться близько 20 тайфунів. Деякі бувають особливо руйнівними. Так, у листопаді 2013 року внаслідок тайфуну "Хаян" загинули понад 7,3 тисячі людей.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що у цивільній обороні країни заявили про "червону тривогу".