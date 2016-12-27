В Україні планується запровадити автоматизовану систему Єдиного реєстру військовозобов'язаних

Для вдосконалення системи мобілізації в Україні планується запровадити автоматизовану систему Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, яку наповнюватимуть військкомати.

Про це під час брифінгу розповів т.в.о. першого заступника начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України полковник Микола Садеков, передає УНН.

"Передбачається, що буде створена єдина база, яка буде зберігатися в захищеному приміщенні. Згідно з проектом закону, ведення бази покладається на військкомати, а планування заходів мобілізації та аналіз відомостей - на Генштаб... Автоматизована система Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних буде виконана за схемою "зірочка", тобто централізована база даних буде зберігатися лише в захищеному сервері. Інформація, яка там буде, не матиме доступу до мережі Інтернет. Також буде розмежовано доступ посадових осіб, наповнювати інформацією будуть військові комісаріати районного рівня і матимуть доступ до інформації лише свого району. На вищому рівні інформація в Генштабі вноситись чи змінюватись не буде, але оператори рівня Генштабу зможуть мати доступ до цієї бази даних і використовувати її для прийняття рішень. Також вилучення якоїсь інформації буде покладено лише на Генштаб", - розповів він.

Він також зазначив, що принципово система не змінюється, єдине що вона дасть - це оперативну і актуальну інформацію в онлайн-режимі щодо наявного ресурсу військовозобов'язаних, що надасть можливість оперативно роздруковувати необхідні довідки.

Реєстр передбачає наявність в ньому інформації не лише про військовозобов'язаних, а і про призовників. Туди будуть вноситися громадяни України чоловічої статі віком 17 років і жіночої 18 років, які мають спеціальності, визначені законом, - зв'язківці, медики. При цьому ведення обліку громадян в паперовому вигляді буде збережено.

"Також на сьогоднішній день на безоплатній основі волонтерами розроблено спеціальне ПЗ автоматизованої системи. Стратегічним оборонним бюлетенем нам надано два роки, щоб створити цей реєстр",- додав він.

Для створення такого реєстру було напрацьовано проект закону України, який має положення введення електронного реєстру військовозобов'язаних. Наразі він перебуває в комітеті Верховної Ради на доопрацюванні для прийняття його в другому читанні.