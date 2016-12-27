В Україні створена цільова державна програма з відновлення доріг

Цільова державна програма з відновлення доріг дасть змогу вже у 2017-2018 роках мати в Україні дороги пристойної якості.

Про це заявив віце-прем'єр міністр Володимир Кістіон, передає Укрінформ.

"У 2017-2018 році ми матимемо нормальні українські дороги", - зазначив він.

Він пояснив, що йдеться не про стратегію, а про цільову державну програму з відновлення доріг на 2017-2018 роки.

"Стратегія, на моє переконання, - це набагато ширший документ із перспективою у 5-10 років. Наразі ж ми говоримо про пріоритетність виконання робіт на найближчі два роки, і вона вже сформована. Тут необхідно подякувати Світовому банку, який допоміг нам розібратися і правильно побудувати пріоритетність і послідовність виконання робіт. Ті напрацювання, які ми матимемо за результатами роботи, обов'язково ляжуть в основу змін до державної цільової програми", - зазначив віце-прем'єр.

За словами Кістіона, у бюджеті на наступний рік передбачається 14,5 млрд грн на дороги. Крім того, місцеві бюджети будуть вирішувати самостійно, яку частину коштів залучити на ремонт доріг місцевого значення. Очікується, що на зазначені цілі буде спрямовано не менше мільярда гривень.

Окрім того, відповідний фінансовий ресурс на реконструкцію українських доріг буде пущено від міжнародних фінансових організацій, додав віце-прем'єр.

Він наголосив, що влада спільно з експертами Світового банку, профільними фахівцями Міністерства інфраструктури, "Укравтодору" продовжить розробляти стратегію розвитку доріг, яка має врахувати не лише розвиток дорожньої мережі, а й оцінити потреби України в плані логістики. При цьому будуть враховуватися потреби країни та регіонів у контексті туризму, переміщення вантажів, можливості української залізниці, потужності морських портів, авіаційної галузі.

Водночас Кістіон підкреслив, що за останній рік обсяг дорожніх робіт зріс у п’ять разів порівняно з 2015-м.

"Той обсяг роботи, який був зроблений в 2016 році, набагато більший за все, що робилося в попередні роки. Предметно – за останній рік він зріс у п’ять разів порівняно з 2015-м. Але цього недостатньо, щоб відновити 170 тис. доріг державного значення. За оцінкою, яку ми провели у квітні, рівень потреби в ремонті доріг становив 90%", - зазначив віце-прем'єр.

Раніше повідомлялось, що на будівництво доріг в наступному році додатково буде виділено 15-20 млрд гривень.