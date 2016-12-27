За 2016 рік в Україні перейменували понад 50 тисяч вулиць, - УІНП

Протягом 2016 року в Україні було перейменовано понад 50 тис. вулиць, площ та скверів згідно з Законом "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки".

Про це повідомили в прес-службі Українського інституту національної пам’яті.

"За даними, що їх Інститут отримав від обласних державних адміністрацій, станом на грудень 2016 року позбулися тоталітарних назв 51 493 об’єкти топоніміки в містах, селищах і селах. Це — вулиці, площі, сквери тощо", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в Україні демонтовано 2389 пам’ятників і пам’ятних знаків, з них на честь Леніна — 1320.

Крім того, за рік, що минає, Верховна Рада України перейменувала 25 районів та 987 населених пунктів (з них 32 міста).

Парламент України переважно спирався на пропозиції місцевих громад щодо нових назв міст та сіл.