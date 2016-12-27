За добу бойовики 37 разів обстріляли позиції сил АТО, - прес-центр

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій.
Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.
На Маріупольському напрямку по Широкиному тричі вогонь вели танки. Також зафіксовано обстріли зі 122-міліметрової артилерії та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці та Широкиному. З гранатометів і великокаліберних кулеметів - по Широкиному, Мар’їнці, Павлополю та Водяному.
З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного.
На Донецькому напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Луганському. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Авдіївці, Опитному, Південному, Зайцевому та Луганському.
На Луганському напрямку з гранатометів було обстріляно Станицю Луганську.
Загалом відбулося 37 обстрілів.