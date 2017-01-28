14-річна українка перемогла на Australian Open

У суботу, 28 січня, українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії-2017 серед юніорів у Мельбурні.

Про це повідомляє Укрінформ.

У фінальному поєдинку Australian Open 14-річна киянка за 1 годину 55 хвилин переграла першу "ракетку" турніру швейцарку Ребеку Масарову - 7:5, 1:6, 6:4.

Марта Костюк третьою серед українських тенісистів завоювала трофей на юніорських змаганнях серії Великого Шолома (Grand Slam). У 1991 році переможцем Roland Garros став 17-річний киянин Андрій Медведєв, а в 2010-му на цьому ж турнірі в столиці Франції Парижі тріумфувала 15-річна харків'янка Еліна Світоліна.