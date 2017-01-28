Аваков: 8 осіб звільнено з Нацполії через стрілянину в Княжичах

Службове розслідування у справі про стрілянину в Княжичах завершено і передано в прокуратуру.
Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив в інтерв'ю журналістам, передає ЛІГА.net.
"Завершено службове розслідування по Княжичах. Воно знаходиться в Генеральній прокуратурі. Обсяг понад 40 сторінок", - сказав він.
Міністр повідомив, що за результатами розслідування прийнято рішення про дисциплінарні санкції.
"Вісім осіб звільнено. Порядку 12 осіб отримали дисциплінарні стягнення, в тому числі про неповну службову відповідність оголошено начальнику поліції Києва полковнику Крищенко і начальнику райвідділу Герману Приступі", - заявив Аваков.
Глава МВС також зазначив, що те, що сталося в Княжичах стало результатом серйозної недоробки в плануванні операції.