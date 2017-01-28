Данія першою в світі призначить "цифрового" посла

Данія стане першою країною в світі, що призначить так званого цифрового посла. Керівництво країни вважає це необхідним, адже технологічні гіганти, як Google і Apple тепер мають більше впливу, ніж багато країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен в інтерв'ю Politiken.

"Ці компанії стали типу нових націй, і ми повинні реагувати на це", - сказав Самуельсен.

Самуельсен сказав, що посол, якого поки що не призначили, буде працювати у бік поліпшення відносин з американськими технологічними компаніями, які мають набагато більші статки, ніж деякі з країн, з якими Данія має традиційні дипломатичні відносини.

Міністр закордонних справ навів дані Financial Times, які свідчать, що ринкова вартість компанії Apple і Google настільки величезні, що якщо б компанії були країнами, вони практично б могли претендувати на включення в G20, 20 найбільших економік світу.

"Звичайно, ми будемо підтримувати наші традиційні дії, через які ми підтримуємо наші відносини з іншими країнами. Але ми просто повинні мати більш тісні зв'язки з деякими з компаній, які впливають на нас", - сказав Самуельсен.

Данія вже отримує переваги від скоординованих лобістських зусиль, спрямовані на найбільших світових технологічних компаній. Минулого тижня Facebook оголосив про плани побудувати новий центр обробки даних в Оденсе. МЗС заявив, що угода з Facebook став результатом трьох років закулісної роботи.