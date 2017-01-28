Джима здобула "срібло" в пасьюті Євро-2017 з біатлону

Українка Юлія Джима у суботу, 28 січня, фінішувала другою в гонці переслідування на 10 км на чемпіонаті Європи з біатлону, який приймає Душники-Здруй (Польща).

Киянка 19,8 секунди (2 промахи) поступилася росіянці Ірині Старих (час - 30 хвилин 04,4 секунди, 0 промахів) повідомляє Укрінформ.

Третьою також була представниця Росії Світлана Слєпцова (32,1 секунди відставання, 1 промах).

Нагадаємо, вчора Джима виграла "золото" у спринтерській гонці на 7,5 км.

В останній день чемпіонату континенту з біатлону в Польщі ппрйдуть супермікст та змішана естафета.