Франція і Німеччина стурбовані низкою рішень Трампа, - Еро

Деякі рішення нового президента США Дональда Трампа викликають занепокоєння в Парижі і Берліні. Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Марк Еро за підсумками переговорів у Парижі з колегою з Німеччини Зігмаром Габріелем, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, підкреслив Еро, Франція вкрай стривожена обмеженнями на в'їзд в США щодо біженців з ряду країн. "Це рішення викликає у нас виключне занепокоєння. Прийом біженців, які тікають від війни, є одним з наших обов'язків", - зазначив він.

При цьому Еро додав, що тривогу викликають також і інші кроки Дональда Трампа, однак не уточнив, які саме.

Зазначимо, за останні дні Дональд Трамп підписав три укази, які передбачають посилення імміграційної політики. У п'ятницю, 27 січня, Трамп підписав указ про призупинення програми розміщення біженців у США на 120 днів, після закінчення яких протягом року влада впустить не більше 50 тис. біженців.