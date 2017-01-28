Карпюк перебуває у Володимирському централі, його відвідав консул, - адвокат

Засуджений в Росії українець Микола Карпюк, про місцезнаходження якого адвокати не знали із 5 грудня, перебуває у Володимирському централі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його адвокат Ілля Новіков.

"Микола Карпюк перебуває у Володимирському централі на карантині. Самопочуття в нормі", — написав Новіков.

Також він повідомив, що ув’язненого Карпюка відвідав український консул.

Нагадаємо, Верховний суд Чеченської Республіки РФ присудив Карпюку — 22,5 року, Клиху — 20 років позбавлення волі.

Українські політв’язні Станіслав Клих та Микола Карпюк, за версією російського слідства, брали участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.