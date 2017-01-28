Мова — жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування
Панас Мирний, український прозаїк і драматург

Нацполіція: У 10 регіонах - критична ситуація з аварійністю на автошляхах

28 січня, 2017 - 11:54
Фото: npu.gov.ua

Ситуація з аварійністю на автошляхах 10 регіонів оцінюється як критична, у чотирьох областях зафіксовано високий рівень аварійності.

Про це 28 січня повідомили у Нацполіції. 

За даними НП, протягом суботи було зафіксовано зростання кількості ДТП на 50% і більше у 10 областях - Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Харківській і Луганській областях.

Високий рівень аварійності зафіксований у Рівненській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

"Протягом минулої доби у ДТП загинули 7, травмовано – 68 осіб", - зазначили у поліції.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...