Норвегія звинуватила РФ в спробах запобігти врученню Нобелівської премії миру Порошенку, - ЗМІ

Росія намагалася запобігти можливому врученню Нобелівської премії миру президенту України Петру Порошенку, повідомила інформаційна служба NRK з посиланням на норвезькі правоохоронні органи.

На думку служби безпеки поліції Норвегії, в 2015 році Служба зовнішньої розвідки РФ намагалася виключити ймовірність вручення Нобелівської премії миру Порошенку.

Представники спецслужб вважають, що операція почалася з оприлюднення підробленого листа від імені тодішнього спікера Верховної ради України Володимира Гройсмана, який нібито звітував про підтримку кандидатури Петра Порошенка з боку США. Це лист опублікували деякі російські ЗМІ і "проросійські сайти".

Через деякий час до секретаря Норвезького нобелівського комітету Улаву Ньельстаду прийшли дві людини, які представилися співробітниками російського посольства. Бесіда тривала півтори години. Як пізніше з'ясувала служба безпеки поліції Норвегії, один з них був співробітником СЗР.

Передбачається, що публікація підробленого листа від імені Гройсмана була організована Росією, щоб дискредитувати нобелівський комітет, якщо він дійсно вручить премію миру Порошенку. Нібито це підтвердило б підконтрольність комітету американським спецслужбам.

У посольстві Росії в Осло відповіли, що зустріч дипломатів з секретарем комітету була звичайним візитом ввічливості з метою підтримати відносини. Припущення про спецоперації були названі параноєю і прагненням пояснити власні невдачі втручанням ззовні.

Зараз невідомо, чи був справді Петро Порошенко серед кандидатів на отримання Нобелівської премії миру. Списки номінантів публікуються через 50 років після вручення. У 2015 році премію отримав Квартет національного діалогу в Тунісі - група з чотирьох організацій, які намагаються будувати демократичну державу.

Нагадаємо, що Нобелівську премію миру за 2016 рік вручили президенту Колумбії Хуану Мануелю Сантосу, який, за визнанням членів Нобелівського комітету, зробив "рішучі й мужні зусилля по закінченню в країні громадянської війни, що тривала понад 50 років".