Фінполіція забере всі функції щодо економічних злочинів проти держави, - Данилюк

Нова фінансова поліція має забрати в силових структур України всі функції щодо економічних злочинів проти держави.

Про це в ефірі Громадського розказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Всі функції по економічних злочинах проти держави мають бути об’єднані в цьому органі", – сказав він.

При цьому Данилюк зауважив, що нова фінансова поліція має бути у підпорядкуванні виключно міністерства фінансів.

"Тому що це фінансовий блок, фінансова сфера. І, в принципі, так будується держава", – додав він.

Нагадаємо, 21 грудня Верховна Рада в другому читанні та вцілому ухвалила закон, який передбачає створення Фінансової поліції та єдиного реєстру ПДВ.