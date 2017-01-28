ОБСЄ продовжила мандат місії спостерігачів на кордоні з РФ на 3 місяці

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) продовжила мандат наглядової місії на 2 прикордонних пунктах пропуску українсько-російського кордону з російської сторони до 30 квітня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ України.

"27 січня 2017 року Постійна рада ОБСЄ на 1130-му спеціальному засіданні прийняла рішення про продовження до 30 квітня 2017 року мандата місії спостерігачів на 2 російських пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк", - наголошується в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що у зв'язку з прийняттям даного рішення делегація України в ОБСЄ оприлюднила заяву, в якій висловила глибоке розчарування наполегливим небажанням Росії дати згоду на розширення мандату місії на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої Україною території Донбасу.

На думку МЗС, такі дії Російської Федерації свідчать про намір продовжувати постачання важкої зброї та військового обладнання на території України.

Делегація України закликала РФ до неухильного виконання "мінських домовленостей" і підкреслила, що виконання Росією положень угод зі встановлення контролю та постійного моніторингу ОБСЄ тимчасово неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону, а також створення зони безпеки вздовж кордону з боку Росії, є критично важливим для деескалації ситуації на Донбасі.