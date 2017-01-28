Полтавці вшанували пам’ять Героїв Крут

29 січня українська громадськість відзначає День пам’яті Героїв Крут. У Полтаві відбулася низка заходів, приурочених 99-ій річниці бою під Крутами, що належить до трагічних сторінок української історії. Вшанувати героїв, які віддали своє молоде життя за незалежність нашої держави, зібралося кількасот полтавців. Окрім цього, містяни вшанували пам’ять сучасних героїв, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Розпочався захід із виконання Державного Гімну України та хвилини мовчання, після чого відбулося покладання квітів до пам'ятного знака «Українським загиблим козакам».

Про ті трагічні й водночас героїчні події говорить архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір: «Ми маємо пам’ятати цю дату, тому що, провівши паралель між подіями майже столітньої давнини і сучасністю, побачимо закономірність: як сьогодні молодь пішла захищати нашу Батьківщину і багато хто віддав за неї своє життя, так і тоді юнаки-добровольці відгукнулися на заклик перешкодити наступові ворожих військ на Київ. Звичайно, це трагічна сторінка нашої історії. Але ми не все знаємо про бій під Крутами: це був достатньо великий бойовий успіх. Якщо подивитися на цю подію з військової точки зору, то це була перемога. На жаль, тоді Бог не благословив нам державу, але полягли ті хлопці, наша молодь, недаремно, бо те, до чого ми прагнули, сьогодні ми маємо, хоч і захищаємо, як і тоді». Владика Федір наголосив, що потрібно більш детально вивчати цю сторінку історії, адже пам'ять про українських героїв повинна жити.

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій Головко зауважив, що український дух – дух свободи – завжди був у серці кожного українця. «Зараз ми знову через кров виборюємо незалежність нашої держави. Саме завдяки хлопцям, які поклали свої життя сто років тому, ми маємо перспективу створення сучасної незалежної соборної держави. Пошана до їхнього подвигу – це національна пам'ять в історії незалежної України за всі часи. На жаль, Росія нам ніколи не давала можливості вшановувати саме наших національних героїв, як і бути вільними й незалежними від неї», – наголосив Валерій Головко.

Символічним цього дня стало вшанування Героїв Небесної Сотні та воїнів, які загинули в російсько-українській війні на сході нашої країни. Військовослужбовці, рідні загиблих воїнів, духовенство, представники влади та просто небайдужі полтавці поклали квіти до пам’ятного знака Героїв Небесної Сотні, що знаходиться на площі біля облдержадміністрації, та до могил полеглих захисників на Алеї Героїв, яка розташована на Центральному міському кладовищі.

Богдан Проскуров, Полтава, фото автора