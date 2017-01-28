Полторак: Зараз Україну захищає 40 тис добровольців

У даний час близько 40 тисяч представників добровольчого руху захищають територіальну цілісність України в зоні проведення АТО на Донбасі.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак під час презентації книги про формування добровольчого руху в системі МВС, передає "Укрінформ" з посиланням на канал 112.

"Можна погодитися з тим, що сьогодні практично на лінії зіткнення в зоні АТО немає жодного мобілізованого, немає жодного бійця строкової служби, а там тільки ті люди, які для себе вирішили, що не мають найголовніше справи, ніж захист країни. Сьогодні 40 тис. добровольців, такі, як в цьому залі, захищають нашу країну. Україна буде незалежною, тому що у нас є патріоти, з нами Бог і за нами перемога", - сказав міністр.