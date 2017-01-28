Порошенко привітав українців з 25-річчям державного прапора

28 січня 1992 року Верховна Рада затвердила синьо-жовтий прапор державним прапором України.

Президент Петро Порошенко привітав українців з цією подією на своїй сторінці у Facebook.

"У цей день, 28 січня 1992 року Верховна Рада офіційно затвердила синьо-жовтий прапор Державним прапором України. Наш прапор народився з предковічних народних мрій про свободу. А поєднання синього і жовтого – втілена мрія українців про мирне, хлібне, заможне життя", - зазначив він.

Нагадаємо, 28 січня 1992 року Верховна Рада прийняла Постанову "Про Державний прапор України", відповідно до якої було прийнято: "Затвердити Державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої — синього кольору, нижньої — жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3".

Зараз, як і раніше, всі важливі події в житті України, відбуваються під синьо-жовтим стягом.