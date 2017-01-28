Порошенко в 2016 році надав українське громадянство 131 росіянину

Президент України Петро Порошенко в 2016 році надав громадянство України 131 росіянину, повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь Державної міграційної служби на запит.

Всього, згідно з повідомленням, у 2016 році громадянство України отримали 16 866 осіб, з них 809 іноземців та осіб без громадянства за їх клопотаннями прийняті в українське громадянство указами президента.

Зокрема 131 прийнятий указом президента в громадянство України був громадянином Росії, 97 - Сирії, 75 - особами без громадянства (громадянами яких держав були вони раніше, не зазначено).

64 прийнятих у 2016 році до громадянства України указом президента були громадянами Вірменії, 61 - Афганістану, 52 - Ірану, 47 - Грузії, 43 - Молдови, 31 - Лівану, 30 - Узбекистану.

26 людей, що отримали в 2016 році українське громадянство, були громадянами Вірменії, 22 - Азербайджану, по 13 - Йорданії і Пакистану, 12 - Білорусі, по 11 - Палестини і Єгипту.

9 осіб, прийнятих в українське громадянство в 2016 році, були громадянами Нігерії, 8 - Туреччини, 7 - Бангладешу, 6 - Туркменістану, 5 - В'єтнаму, по 4 - Казахстану і Тунісу, по 3 - Індії, Алжиру, по 2 - Анголи, Камеруну, Лівії, Марокко, Судану.

Також в громадянство України у 2016 році були прийняті по 1 громадянину США, Німеччини, Ізраїлю, Греції, Північної Кореї, Куби, Непалу, Саудівської Аравії, Конго, Ємену і Таджикистану.

Нагадаємо, за інформацією першого заступника голови Верховної Ради, уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірини Геращенко, Росія з 2014 року надала громадянство майже 170 тис. українців: у 2014 році - 24 141, у 2015 році - 67 400, за 9 місяців 2016 року - 75 497.

При цьому Геращенко зазначила, що швидше за все більшість з 170 тис. українців, які отримали російське громадянство - жителі анексованого Росією Криму.