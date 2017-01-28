Працівники British Airways влаштують 6-денний страйк

На початку лютого члени екіпажів авіакомпанії British Airways влаштують шестиденний страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати.

Про це повідомляє The Guardian.

У страйку візьмуть участь 2900 членів змішаних екіпажів компанії, що складаються з працівників, які приєдналися до авіакомпанії після 2010 року.

Страйк почнеться в неділю 5 лютого і триватиме три дні. Потім протести відновляться ще на три дні з 9 лютого.

У січні страйків співробітників British Airways було вже два. Метою акцій є підвищення рівня оплати працівників до мінімального прожиткового мінімуму, оскільки багато змішаних екіпажів змушені працювати на кількох роботах, щоб себе забезпечувати.