Президент візьме участь у жалобних заходах під час перепоховання праху письменника Олександра Олеся

Президент України Петро Порошенко завтра візьме участь у жалобних заходах з нагоди перепоховання праху українського письменника Олександра Олеся та його дружини. Про це повідомив керівник прес-служби Глави держави Андрій Жигулін, передає УНН.

“Завтра відбудуться заходи щодо перепоховання Олександра Олеся. Проте спершу у Президента (заплановано — ред.) покладання квітів до пам’ятника Героїв Крут. А потім він поїде у Володимирський собор, де буде молебень”, — А. Жигулін.

Нагадаємо, 27 січня до міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибув авіарейс з Праги з прахом українського письменника Олександра Олеся і його дружини.

Перепоховання праху О.Олеся відбудеться у неділю на Лук’янівському кладовищі.