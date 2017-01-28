Расмуссен закликав Трампа зберегти санкції проти РФ

Колишній генсек НАТО, позаштатний радник президента України Петра Порошенка Андерс Фог Расмуссен закликав президента США Дональда Трампа не скасовувати санкції проти Росії, повідомляє 112. Україна.

"З повагою до права нового президента формувати зовнішню політику в інтересах США, вважаю неприпустимим скасування санкцій проти Росії, без поступок від цієї країни", - написав він.

Расмуссен також зазначив, що президент РФ Володимир Путін намагається уникнути відповідальності за анексію Криму та дії в Східній Україні.

"Послаблення санкцій підстьобне російську агресію в регіоні, і створить небезпеку інтересам України і США", - написав екс-генсек НАТО.

Він також висловив сподівання, що Трамп дослухається до поради міжнародних союзників і продовжить санкції, що допоможе посадити Росію за стіл переговорів про мир.