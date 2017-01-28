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Панас Мирний, український прозаїк і драматург

Санкції проти РФ можна скасувати тільки після виконання Мінська, - Габріель

28 січня, 2017 - 17:12
Фото inosmi.info

Німеччина і Франція згодні, що будь-які кроки щодо скасування санкцій проти Росії мають бути пов'язані з прогресом в мирному процесі на сході України.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель на зустрічі із своїм французьким колегою Жан-Марком Еро, повідомляє Reuters.

"Ми в Німеччині і Франції маємо чітку позицію щодо санкцій. Ми хочемо реалізувати Мінський мирний процес ... і це єдиний спосіб, коли санкції можуть бути скасовані", - сказав Габріель.

Німецкьий міністр зазначив, що дуже важливо, аби Німеччина і Франція мали рішучу єдину позицію з цього питання. Він сказав, що дві країни створять двосторонні робочі групи для вирішення питань, таких як Україна і Росія.

Нагадаємо, екс-міністр економіки ФРН та лідер Соціал-демократичної партії Зігмар Габріель офіційно вступив на посаду міністра закордонних справ Німеччини, замінивши Франка-Вальтера Штайнмаєра, якого в лютому мають обрати президентом країни.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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