Сербія отримає від Білорусі системи ППО "Бук" і винищувачі МіГ-29

Білорусь готова передати Сербії системи протиповітряної оборони типу "Бук" і літаки МіГ-29 з тим, що Сербія оплатить їх ремонт і модернізацію.

Про це заявив міністр оборони Сербії Зоран Джорджевіч після візиту до Мінська, повідомляє politika.rs.

Мова йде про два дивізіони комплексів "Бук" і вісім винищувачів МГ-29, які повинні бути доставлені в Сербію протягом наступного року.

"Є великий простір для співпраці, коли мова йде про ремонт та модернізації різних систем зброї російського виробництва. З іншого боку, Білорусь зацікавлена в ракетному паливі та ще деяких продуктах наших спеціалізованих галузей", – сказав Джорджевіч.

Він додав, що деталі військового співробітництва Сербії та Білорусії будуть обговорюватися в травні, коли очікується створення спільного органу для співробітництва в області оборони.