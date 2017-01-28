Суд не дозволив ГПУ почати заочне розслідування проти екс-секретаря РНБО Клюєва

Печерський районний суд Києва не дав дозволу Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти колишнього секретаря Ради національної безпеки й оборони, екс-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва. Про це йдеться в ухвалі суду від 25 січня, передає УНН.

“Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001025 від 07.10.2014 за підозрою колишнього Секретаря Ради національної безпеки і оборони України ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 365 КК України — повернути старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникову Д.О.”, — йдеться в ухвалі суду.

Зазначається, що Генпрокуратура підозрює колишнього секретаря РНБО у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів із застосуванням фізичного насильства, а також в організації перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

15 березня 2016 року складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри Клюєву.

Стороною обвинувачення стверджується, що суть обґрунтованої підозри полягає в незаконних діях останнього на посаді секретаря РНБО, виражених у виконанні протиправної вказівки колишнього президента Віктора Януковича з розгону активістів Євромайдану в період з 22 по 29 листопада 2013 року.

28 лютого 2014 року А. Клюєв оголошений у розшук. Служба безпеки України встановила, що А. Клюєв перебуває на території Росії.

17 травня 2015 року на адресу робочого апарату Укрбюро Інтерполу направлено матеріали для оголошення Клюєва в міжнародний розшук.

Офіс з юридичних питань Генерального секретаріату Інтерполу відмовив у цьому проханні, прийшовши до висновку, що справа за підозрою А. Клюєва має переважно політичний характер.

У свою чергу, суддя Печерського райсуду Віталій Писанець вирішив, що Генпрокуратура направила Клюєву повідомлення про підозру на неправильну адресу. Також суддя вважає, що підозрюваний не перебуває в розшуку у даній кримінальній справі.

Крім того, суд вирішив, що інформація про перебування А. Клюєва на території РФ є припущенням і документально не підтверджена. У зв’язку з цим суд повернув клопотання Генпрокуратурі як невідповідне нормам Кримінального процесуального кодексу.

При цьому підкреслюється, що ухвала оскарженню не підлягає.