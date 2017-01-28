Системних реформ на "Укрзалізниці" поки немає, - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що системних реформ на "Укрзалізниці" поки немає. Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

"Ми або системно підходимо до роботи, або обмежуємось точковими досягненнями і кажемо, що це системна реформа. На жаль, системних реформ я поки не бачу – це лише спроби деколи вдалих, деколи недвалих проривів", – заявив Омелян.

Міністр інфраструктури зазначив, що уряд, парламент та правоохоронні органи мають бути однією комадною – саме тоді усі нововведення будуть ефективними.

"Коли ми бачимо те, що відбувається в Кабміні, коли ми бачимо незрозумілі моменти збагачення чиновників, непрозорі рішення – це означає лише одне, що реформи немає. А мають місце кулуарні домовленості, аби зберегти старі впливи та зберегти старі потоки, просто змінивши обличчя для суспільства", – вважає Омелян.