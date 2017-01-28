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Панас Мирний, український прозаїк і драматург

Трамп провів телефонні розмови з Меркель і Путіним

28 січня, 2017 - 21:23
Фото: twitter.com/PressSec

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомив у Twitter прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

За його словами, перед цим Трамп провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка тривала 45 хвилин.

Судячи з фото, в Овальному кабінеті під час розмови з Путіним перебували також віце-президент Майк Пенс, начальник апарату Білого дому Райнс Прібус, радник президента з нацбезпеки Майкл Флінн і радник зі стратегічних питань Стівен Беннон.

Пізніше журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов повідомив, що переговори Путіна і Трампа тривали 40 хвилин.

Про зміст розмов Трампа з Меркель і Путіним не повідомляється.

Джерело: День
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