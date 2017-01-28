У Львові помер сходознавець Роман Гамада

Перекладач, літературознавець, член Національної спілки письменників України, старший викладач кафедри сходознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка відійшов у Засвіти учора, 27 січня, у віці 55 років.

«Парастас за тата відбудеться 28 січня о 17.00 на Пекарській, 52 (стара капличка), а також у неділю о 12.00 у тій ж капличці, – повідомила вчора на сторінці у Фейсбуку Віра Гамада. – Похорон в понеділок о 13.00 з каплички на Пекарській. Ховатимуть на Личаківському кладовищі».

Роман Романович Гамада народився 30 вересня 1961 року в місті Добромиль Старосамбірського району Львівської області. 1983 року закінчив Університет ім. Івана Франка (російське відділення). Одночасно – дворічний факультатив перської мови та літератури, а також дворічні курси гідів-перекладачів (чеське відділення) при БММТ «Супутник» (Бюро міжнародного молодіжного туризму). Понад двадцять років працював у науковому видавництві «Світ» та паралельно викладав перську мову й літературу у Франковому університеті. До останнього часу – старший викладач кафедри сходознавства Франкового вишу.

Лауреат літературної премії ім. Миколи Лукаша (1999) та першої літературної премії Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку (2008). Нагороджений Почесною грамотою Міністерства культури й ісламської орієнтації Ісламської Республіки Іран (2004). Постійний автор журналу іноземної літератури «Всесвіт». Творчі й наукові зацікавлення: перська класична й народна література, персомовна література Індії.

Окремими книгами вийшли «Перські оповідки» у 2-х томах (Львів:ЛА «Піраміда», 2007-2008), перекладені з унікального рукопису, переписаного в Індії 1687 р., «Анекдоти про муллу Насреддіна» (Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2008, 2010), «Весела книга» Алі Сафі (2011) та ін. У 2008 р. спільно з видавництвом «Навчальна книга Богдан» заснував дві нові серії – «Скарби Сходу» та «Пам’ятки світової літератури». У серії «Скарби Сходу» вийшли друком «Антологія перського гумору», твір перського письменника XVI ст. Алі Сафі «Захоплюючі розповіді» (Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2010), класична обрамлена повість ХІ ст. «Пригоди Бахтіяра», «Іранські народні казки» (Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2011), у серії «Пам’ятки світової літератури» – «Мулла Насреддін» та «Бахтіяр-наме».

Вічная пам'ять панові Роману.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів