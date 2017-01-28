У Львові представили "Україну у портретах"

В експозиції, що її відкрили вчора у львівському Палаці мистецтв, – понад сімдесят творів львівської художниці Галини Константюк.

Авторка отримала освіту у Львівському коледжі декоративного й ужиткового мистецтва імені Івана Труша та Львівській академії мистецтв.

Деякий час працювала у дизайнерки Оксани Караванської.

Доволі тривалий час шукала себе у професійній майстерності – ткала гобелени, вдавалася до інших технік. Кілька років тому, каже, знайшла себе у живописі. Отак і з'явився цикл «Україна у портретах».

Кожен портрет Галини Константюк – окрема історія, як от «Данка з Рахова», котра любить закурити, любить традиції українські… І, дивлячись на неї, говорить авторка, «хочеться поїхати у Карпати, пожити тим життям»… «Мої герої (радше – героїні) – всі ті, що живуть біля мене. Є й хороші знайомі, є й пересічні перехожі».

Жінка у Галі Константюк – гарна і цікава, а головне – оригінальна. Тому й, напевно, схожа на ляльку.

Експозицію «Україна у портретах» минулого року вже представляли у столиці – в Музеї історії Києва та у Будинку художників Національної спілки художників.

У львівському Палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) оглянути експозицію авторства Галини Константюк «Україна у портретах», водночас – отримати неабияке задоволення та спробувати розгадати таємницю українських жінок можна упродовж двох тижнів.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Павла ПАЛАМАРЧУКА