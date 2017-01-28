У Львові три дні відзначатимуть Новий рік за китайським календарем

Урочистості розпочалися вчора – у п’ятницю, 27 січня. Під вечір львів’янам та гостям міста свою вправність демонстрували учні школи кунгфу. Також відбулася церемонія відкриття фестивалю «Китайський Новий рік в Україні -2017» за участю офіційних осіб, феєричне лазерне шоу «Пробудження дракона» та святкова хода центральними вулицями міста «живих драконів».

Організатор зоходів – міжнародна громадська організація «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва».

Варто додати, що китайський Новий рік відомий також як Місячний Новий рік, або Свято Весни, і це – найважніше з традиційних китайських свят.

У Китаї «Свято весни» набуло певного символізму та традиційності. Зазвичай, китайці витрачають у ці дні чималі кошти на обнови – купують подарунки, прикраси, побутові речі, продукти й одяг. Крім того, кожна сім’я ретельно прибирає оселю, вважаючи, що таким чином очищує життя на цілий рік наперед від будь-яких невдач, відтак – звільняє місце для щастя.

Новий рік за китайським календарем святкують у багатьох країнах – в Китаї, Гонконзі, Індонезії, Філіппінах, Сінгапурі, Тайвані, В’єтнамі. Місячний Новий рік також зустрічають в Україні, зокрема – у Львові.

Сьогодні у місті, як і учора, у місті працюватиме святковий ярмарок. Малечу вітатиме щаслива Панда. Також виступатимуть дитячі танцювальні колективи.

Святкування триватиме й у неділю, 29 січня.

Всі головні події Нового року за китайським календарем традиційно відбуватимуться на площі Ринок.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото з архіву «Дня».