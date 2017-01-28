У Японії з наступного року почнуть виробництво смартфонів з гнучким дисплеєм

Японська компанія Japan Display анонсувала виробництво смартфонів з гнучким дисплеєм.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Серійне виробництво смартфонів з дисплеєм, який отримав назву Full Active Flex, планують розпочати вже в 2018 році.

Гнучкість дисплею забезпечує наявність особливої пластикової підкладки. На думку виробників, здатність дисплея приймати різноманітні округлі форми розширить уявлення про дизайн смартфона.

Japan Display повідомляє тільки про один варіант екрану: матриця IPS-NEO, діагональ 5,5 дюймів, дозвіл 1080 на 1920 пікселів, частота від 15 до 60 Герц.

Виробники не збираються зупинятися на смартфоні і планують впроваджувати свою технологію в ноутбуки та інші продукти.