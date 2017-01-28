Україна домоглася збереження діючих квот на автоперевезення з Польщею

Україна домоглася від Польщі збереження діючих квот дозволів для автомобільних перевезень.

Про це розповів заступник голови Мінінфраструктури з питань євроінтеграції Віктор Довгань, повідомляє "Європейська правда".

Квоти були збережені на минулорічному рівні – по 200 тисяч рейсів кожною стороною.

Основна проблема, за словами Довганя, полягає в тому, що інші європейські країни – сусіди ЄС скорочують обсяги квот.

"Ми бачимо скорочення з боку Угорщини, Словаччини та Румунії. Таких проблем у нас немає лише з Молдовою – там навпаки пропонують повністю лібералізувати ринок перевезень. Однак така лібералізація більш вигідна Молдові, ніж Україні",- зазначив він.

Із ЄС ситуація зворотня – великі квоти потрібні насамперед Україні. "Поляки з минулорічної квоти використали менше чверті, тоді як ми – повністю. Саме тому нам було принципово важливо зберегти обсяг польських квот – хоча поляки теж намагалися їх скоротити",- додав Довгань.