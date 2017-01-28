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Панас Мирний, український прозаїк і драматург

Україна готова до переговорів з Британією про збереження ЗВТ після Brexit, - Микольська

28 січня, 2017 - 17:54

Україна готова до переговорів з Великою Британією про збереження зони вільної торгівлі після виходу британців зі складу Європейського союзу.

Про це заявила торговий представник України Наталія Микольська в коментарі кореспонденту "Європейської правди".

"Формально ми можемо почати відповідні консультації лише після того, як Британія подасть офіційну заявку про вихід з ЄС", - сказала Микольська.

Втім, неофіційні консультації, за її словами, вже ведуться.

"Але тут також проблема - британські чиновники самі не знають, як буде проходити Brexit і коли буде подана заявка. Тому поки що це питання на паузі, але ми підтвердили, що готові оперативно розпочати такі переговори", - зазначила вона.

Нагадаємо, Верховний суд Британії виніс рішення, що парламент має проголосувати за рішення про надання уряду дозволу почати процес виходу країни з Європейського Союзу.

Очікується, що парламент дасть свою згоду до 31 березня. Саме ця дата була встановлена урядом в якості крайнього терміну для початку процедури виходу з ЄС.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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