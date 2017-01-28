Україна отримала від Канади 10 автомобілів швидкої допомоги

Україна отримала в подарунок від уряду і громадян Канади 10 автомобілів швидкої допомоги, які були придбані й доставлені в Київ.

Як йдеться у повідомленні прес-служби МЗС України, посол Канади в Україні Роман Ващук передав десять автомобілів швидкої допомоги представникам медичних закладів з різних областей України.

Як зазначається, урочиста церемонія передачі відбулася у п'ятницю, 27 січня, на Михайлівській площі в рамках урочистостей з нагоди 25-ї річниці канадсько-українських дипломатичних відносин.

"Кошти на ці швидкі були зібрані по всій Канаді, підготувати до українських стандартів їх допомагали в п'яти провінціях. Свої зусилля до цього доклали сотні людей з громадянського суспільства, провінційних урядів і федерального уряду. Швидкі призначені для лікарень від Луганська до Чернівців, тобто зі сходу на захід, знову ж таки, як і у нас c заходу на схід збиралися кошти на них. Тому це подарунок всієї Канади для всієї єдиної України", - зазначив Ващук.

Крім того, загальна вартість автомобілів швидкої допомоги становить близько 400 тисяч доларів, вони не довго були у використанні і повністю відновлені канадськими компаніями.