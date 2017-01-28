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Панас Мирний, український прозаїк і драматург

В ОБСЄ занепокоєні зростанням кількості жертв на Донбасі

28 січня, 2017 - 10:17
Фото osce.org

Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік висловлює занепокоєння збільшенням кількості жертв серед цивільних через бойові дії на Донбасі.

Про це йдеться у заяві Сайдіка, оприлюдненій 27 січня, повідомляє "Радіо Свобода".

"У звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтверджується загибель щонайменше шести цивільних по обидва боки лінії конфлікту упродовж останніх двох тижнів. Щонайменше троє з жертв загинули під час обстрілів, інші, швидше за все, підірвалися на міні. Також багато цивільних були поранені, серед них трирічний хлопчик", - наголошується у заяві.

Він закликав усі сторони конфлікту зробити все можливе для зупинення насилля.

Джерело: Радіо Свобода
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