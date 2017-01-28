В Одеській області прикордонники вилучили близько 12 кг бурштину

У п’ятницю, 27 січня, у порту Одеської області затримано чоловіка при спробі нелегального вивезення з України понад 12 кілограмів бурштину, повідомили у секторі зв'язків зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, передає УНІАН.

До поромної переправи в пункті пропуску "Іллічівський морський торговельний порт" на виїзд з України прибув мікроавтобус Opel вітчизняної реєстрації. Керував транспортним засобом 43-річний громадянин України, який планував потрапити на теплохід Ченка, сполученням Чорноморськ (Україна) - Хайдарпаша (Туреччина).

Прикордонно-митна група вирішила оглянути автомобіль, і в результаті сканування комплексом "Рапіскан" в мікроавтобусі було виявлено бурштин, прихований під обшивкою салону.

"Всього в конструктивних особливостях автомобіля виявлено 12,1 кілограма необробленого бурштину. Вантаж вилучений представниками управління по боротьбі з контрабандою митниці в Одеській області", - зазначили в управлінні.